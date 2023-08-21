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الجامعة التونسية للكرة الطائرة توقف نشاط مدرب منتخب الوسطيات

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 20:27 قراءة: 0 د, 40 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة انها قررت الايقاف الفوري لنشاط محمد المسلماني مدرب المنتخب الوطني للوسطيات و ذلك على إثر ما صدر عنه من تصرف غير رياضي خلال أداء مهامه في بطولة العالم للوسطيات المقامة بالمكسيك.
واضافت الجامعة التونسية للكرة الطائرة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انها اتخذت قرار ايقاف المدرب محمد المسلماني ، إلى حين مثوله على لجنة التأديب فور عودته إلى تونس، مع تكليف المدرب المساعد عادل بن رمضان بالاضطلاع بخطة المدرب الاول في باقي المباريات الخاصة بمنتخب الوسطيات خلال المونديال "
وعبرت ،الجامعة عن رفضها الشديد للتصرف الذي اتاه المدرب المذكور.
يذكر ان المنتخب الوطني للوسطيات الذي يشارك حاليا في بطولة العالم للوسطيات المقامة في المكسيك قد انهزم بنتيجة 3-صفر في مبارياته ضد الدومينيكان والبرازيل وايطاليا ويواجه في وقت لاحق من مساء اليوم منتخب هولاندا في اول لقاءاته الترتيبية.


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