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منوبة: فرق الرقابة المشتركة تحجز قرابة طنين من دقيق السميد و380 لترا من الزيت المدعم

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 20:20 قراءة: 0 د, 55 ث
      
حجز فريق رقابة مشترك بين أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة ووحدات الحرس الوطني بوادي الليل، اليوم الاثنين، 01 طن و870 كلغ من دقيق السميد (أكياس فئة 1 كلغ، و10 كلغ و20 كلغ) حجزا فعليا، وذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، وفق معطيات الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة.

يأتي ذلك في إطار معالجة تشكّيات تجار المواد الغذائية بالتفصيل والمتعلّقة بامتناع تاجر مواد غذائية بالجملة بمنطقة وادي الليل عن تزويدهم بدقيق السميد، ليتم ايلاء الامر الاهمية المستوجبة وإجراء عملية مراقبة مدققة بالمحل المذكور.
من جهة أخرى، تمكّن فريق مراقبة مشتركة بين اعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ووحدات الحرس الوطني وأعوان فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالعاصمة، اليوم الاثنين، أيضا، من 380 لترا من الزيت النباتي المدعم حجزا فعليّا لدى تاجر مواد غذائية بالجملة بمنطقة حميم بالمرناقية متحصل على رمز للتزود بهذه المادة، إلّا أنّه وبالتثبّت تبين إخلاله بتراتيب الدعم عبر التفريط في كميات من الزيت إلى وجهات غير معروفة.
...

هذا وقد حرّرت في حقّ تاجر الجملة المذكور مخالفة اقتصادية من أجل الاخلال بتراتيب الدعم، وتم رفع المحجوزات وتأمينها، في انتظار استكمال إجراءات إعادة بيعها بمسالك التوزيع القانونية وإيداع ثمنها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.


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