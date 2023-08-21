قررت وزارة التجارة وتنمبة الصادرات ، تحديد هامش ربح أقصى موحد لبيع الغلال بالتفصيل بــــــ 15 بالمائة على أن لا يتجاوز الربح الأقصى 1000 مليم الكلغ في كل الأحوال وذلك بداية من يوم الأربعاء 23 أوت 2023 . ودعت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين ، جميع المتدخلين لاحترام هامش الربح المذكور وتفادي كل مظاهر الترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات القانونية.

وبالتوزاي مع هذا الإجراء تواصل المصالح الرقابية للوزارة بالتنسيق مع السلط الأمنية تنفيذ البرامج المشتركة لمكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة والانحراف بالمسالك القانونية لتزويد الأسواق بهذه المنتجات.



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