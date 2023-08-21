الدينار التونسي يرتفع أمام الدولار وينخفض ​​أمام الأورو

ارتفع سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تم استبدال الدولار الواحد مقابل 3.106 دينار حتى 18 أوت 2023 ، بينما كان 3.165 دينار في نفس التاريخ من سنة 2022، بحسب البيانات الإحصائية التي نشرها اليوم الاثنين البنك المركزي التونسي.نفس الملاحظة ، بالنسبة لـــ1000 ين ياباني ، حيث ارتفعت قيمتها من 23.282 دينارًا في 18 أوت 2022 إلى 21.377 دينارًا في 18 أوت 2023.من ناحية أخرى ، انخفضت قيمة الدينار مقابل الأورو ، حيث بلغ سعر الأورو حاليًا 3.379 دينارًا ، مقابل 3.215 دينارًا ، خلال شهر أوت 2022.