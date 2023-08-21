Babnet

الدينار التونسي يرتفع أمام الدولار وينخفض ​​أمام الأورو

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 18:40 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ارتفع سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تم استبدال الدولار الواحد مقابل 3.106 دينار حتى 18 أوت 2023 ، بينما كان 3.165 دينار في نفس التاريخ من سنة 2022، بحسب البيانات الإحصائية التي نشرها اليوم الاثنين البنك المركزي التونسي.
نفس الملاحظة ، بالنسبة لـــ1000 ين ياباني ، حيث ارتفعت قيمتها من 23.282 دينارًا في 18 أوت 2022 إلى 21.377 دينارًا في 18 أوت 2023.

من ناحية أخرى ، انخفضت قيمة الدينار مقابل الأورو ، حيث بلغ سعر الأورو حاليًا 3.379 دينارًا ، مقابل 3.215 دينارًا ، خلال شهر أوت 2022.
...

كما أعلن البنك المركزي التونسي، عن زيادة طفيفة في صافي الاحطياتي بالعملة الصعبة ، في غضون أيام قليلة ، من 109 أيام استيراد ، في 18 أوت 2023 ، إلى 110 أيام استيراد (ما يعادل 25.4 مليار دينار تقريبًا) ، يوم الاثنين. ، 21 أوت 2023.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271871


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 21 أوت 2023 | 4 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:38
19:05
16:05
12:30
05:41
04:07
الرطــوبة:
% 70
Babnet
Babnet33°
29° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-25
34°-26
34°-25
34°-26
35°-26
  • Avoirs en devises
    25398,1

  • (21 août)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,37961 DT        1$ =3,10659 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 août)   1347,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*