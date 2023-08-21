الملعب التونسي ينتدب الايفواري عصمان واتارا

انتدب الملعب التونسي المدافع الايفواري عصمان واتارا قادما من العربي الكويتي بعقد لمدة موسمين وفق ما اعلنه فريق باردو ، اليوم الاثنين، عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.وكان الملعب التونسي قد استهل بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بالانتصار خارج قواعده على مستقبل سليمان بنتيجة 2-1 في المجموعة الاولى.