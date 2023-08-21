وزير الداخلية وسفير الكامرون يتباحثان اعادة المهاجرين غير النظاميين الكامرونيين الى بلادهم

بحث اللقاء الذي جمع وزير الداخلية كمال الفقي مع سفير جمهورية الكامرون بتونس سامويل دجوبو الاراء واقع التّعاون في مجالات اختصاصات وزارتي الدّاخليّة بالبلدين.



وأكّد الطرفان خلال استقبال السفير الكامروني بمقر وزارة الداخلية الاثنين، على عراقة علاقات الأخوّة والصّداقة بين البلدين وضرُورة مزيد دعم التّعاون المُشترك على كافّة المُستويات.





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وقد كان اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، مُناسبة للتحاور والتشاور حول موضُوع الهجرة غير النظاميّة وخاصّة ما يتعلق بالجالية الكامرُونيّة بتُونس حيثُ تمّ الإجماع على أن الهجرة غير النظاميّة مرفُوضة وأنهُ لا بُدّ من تضافُر الجهُود بين كافّة الأطراف المُتداخلة قصد وضع حدّ لها وحماية الشباب من الشّبكات الإجراميّة الناشطة في مجال الاتجار بالبشر.



كما تم الاتفاق على ضرُورة اعتماد مُقاربة شاملة ذات بُعد تنموي لحلّ مُشكلة الهجرة غير النظاميّة من دُول إفريقيا جنُوب الصّحراء.



ومن جانبه عبّر السّفير الكامروني عن مُساندته لموقف تونس في بسط سيادتها وتطبيق القانون على تُرابها والنظر في دعم مجهُودات إعادة المُهاجرين غير النظاميّين الكامرُونيّين الوافدين على التراب التونسي إلى بلادهم بطريقة تحفظ كرامتهم.

