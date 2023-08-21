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سليانة : رفع 89  مخالفة اقتصادية منذ مطلع شهر أوت الجاري

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 19:48 قراءة: 0 د, 46 ث
      
رفعت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بولاية سليانة، منذ مطلع شهر أوت الجاري وإلى غاية مساء أمس الأحد، 89 مخالفة اقتصادية إثر 785 زيارة رقابة، وذلك بالاشتراك مع المصالح الأمنية، وفق المدير الجهوي للتجارة بسليانة قيس اليزيدي.
وأوضح اليزيدي، في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تسخير 42 فريقا مشتركا للقيام بحملات رقابة واسعة بكافة المعتمديات وفي جميع القطاعات، لا سيما المواد المدعّمة، حيث تم تسجيل 18 مخالفة اقتصادية من أجل الإخلال بتراتيب الدعم لدى عدد من المخابز، إلى جانب منع تزوّد تاجري الجملة من التزود بالمواد المدعّمة إثر ارتكابهما مخالفات تتعلق بالإخلال بتراتيب الدعم وعدم توفر شروط ممارسة التجارة.
وقال ذات المصدر أنه تم خلال نفس الفترة حجز 4 أطنان و250 كغ من الشعير بعد أن تبيّن تغيّر وجهتها، وحجز 860 كغ من السميد، و9 أطنان من الفارينة.ا
وفي ما يتعلق بوضعية التزويد، أفاد اليزيدي بأنه تم تزويد المخابز بـ7678 قنطارا من الفرينة و 708 أطنان من السميد لتجار الجملة.


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