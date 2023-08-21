هذا الأسبوع انطلاق جملة من المهرجانات والتظاهرات الصيفية بعدد من مدن وقرى ولاية قفصة

تُقام هذا الأسبوع بعدد من مدن وقرى ولاية قفصة فعاليات عدد من المهرجانات والتظاهرات الصيفية، وهي جُلّها مهرجانات ذات طابع جهوي ومحلّي حظيت بدعم دعم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وشركة فسفاط قفصة.

وستُغطّي هذه المهرجانات مدينة القصر حيث ينطلق الخميس المقبل مهرجان الفوّارة في دورته 39 التي وضعت تحت عنوان "دورة الفنّانة لطيفة القفصي"، الممثلة المسرحية المعروفة أصيلة المنطقة، وذلك تكريما لمسيرتها الفنّية والمسرحية. وستكون سهرة الافتتاح مع الشاعر الغنائي الجليدي العويني، بالإضافة إلى برمجة سبعة عروض فنّية غنائية ومسرحية أخرى.

وينطلق غدا الثلاثاء مهرجان عين سلطان بقرية لالة بعرض لسفيان الداهش، على أن يكون الاختتام يوم السبت المقبل بعرض للفنّ الشعبي بإمضاء فوزي بن قمرة.





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وفي منطقة سيدي أحمد زروقي بضواحي مدينة قفصة تُقام الدورة 22 للمهرجان الصيفي خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 أوت الجاري، ببرمجة 6 عروض من أبرزها سهرة الفنّ الشعبي مع الفنان الشعبي التليلي القفصي، وسهرتين للإنشاد الصوفي والحضرة.

أمّا في قرية أولاد وهيبة فسيُقام مهرجان النجع، وهو تظاهرة سنوية ذات بعد تراثي وتقليدي، سوف تتركّز فقراتها على عروض الفروسية والمداوري وسهرات الحضرة والشعر والفنّ الشعبيين. كما ستقام هذا الأسبوع بكلّ من قريتي سيدي عيش وماجورة أنشطة صيفية تنشيطية ذات بعد تراثي وشعبي.