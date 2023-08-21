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وزارة الأسرة تتعهد بطفل قاصر يشتبه في تعرضه لاستغلال جنسي

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 16:41 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أنها أمنت التعهد النفسي من قبل أخصائية نفسية لطفل قاصر يشتبه في تعرضه للاستغلال الجنسي من قبل أحد الأجوار، وذلك بعد إشعارها من قبل عدد من المتساكنين بإمكانيّة استغلال هذا الطفل كوسيط قصد التغرير بغيره من الأطفال القصر.

وقد تولّى المندوب الجهوي لحماية الطفولة المختصّ ترابيا التعهد الفوري بالإشعار والاستماع للطفل، وهو من مواليد سنة 2010، رفقة والدته، قصد حمايته كضحيّة وضمان مصلحته الفضلى.

...

كما تعهّدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل مرجع النظر بالبحث والتحريّ وتمّ اتخاذ التساخير القانونيّة اللازمة وإعلام قاضي الأسرة الذي قرّر تعيين جلسة ليوم 29 أوت 2023 وإلزام الأم بأخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تواصل ابنها مع المشتبه به والمواظبة على حصص التعهد الطبي النفسي.


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