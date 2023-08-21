انس جابر تحافظ على مركزها الخامس في الترتيب العالمي

حافظت لا عبة التنس التونسية انس جابر على مركزها الخامس في الترتيب العالمي وذلك في اخر تصنيف صدر اليوم الاثنين بينما تصدرت الترتيب البولونية ايغا سفايتاك متقدمة عن البلاروسية ارينا سابلينكا. وجاءت الامريكية جيسيكا بيغولا ثالثة .



ومن جهتها صعدت الامريكية كوكو جوف الفائزة امس ببطولة سينسناتي المفتوحة للتنس الى المركز السادس في الترتيب العالمي





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وكانت لاعب التنس انس جابرانهزمت في ربع نهائي بطولة سينسيناتي للتنس امام البيلاروسية ارينا سابالينكا ( الثانية في الترتيب العالمي) صفر-2