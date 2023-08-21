وزير الشّؤون الدّينية يكرّم الفائزين في المسابقة الجهوية لحفظ القرآن ويُدشّن كُتّابا نموذجيّا بأريانة

نظم الفرع الجهوي بأريانة للرّابطة الوطنية للقرآن الكريم نهاية الأسبوع بجامع النّور بأريانة موكبا لتكريم المتفوّقين في المسابقة الجهوية لحفظ القرآن الكريم التي حملت اسم « دورة الشّيخ حسن الورغي » ، وذلك بحضور وزير الشّؤون الدّينية إبراهيم الشّائب.



وأثنى الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، على حرص عائلات الأطفال والحفظة من مختلف الأعمار على حُسن استثمار العطلة الصّيفية وأوقات الفراغ في حفظ القرآن الكريم منوّها بما تضطلع به وزارة الشّؤون الدّينية وما تقوم به فروع الرّابطة الوطنية للقرآن الكريم من جهود لخدمة كتاب الله والتّشجيع على حفظه وحُسن تلاوته وترتيله.





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كما دعا إلى حُسن تلاوة القرآن وحُسن فهم كلام الله وحُسن العمل به وحُسن الاتّباع لِما حفظوه من كتاب الله العزيز وحُسن تدبّر آياته، مؤكّدا حرصه على تشجيع كلّ المبادرات الوطنية والجهوية والمحلّية لحفظ كتاب الله العزيز.



وبمناسبة زيارته إلى ولاية أريانة دشّن وزير الشّؤون الدّينية الكُتّاب النّموذجي بجامع النُّور الذي شهد أشغال تهيئة وتجديد وتأثيث.



وفي هذا الجانب أكّد حرص الوزارة على دوام تطوير الكتاتيب من ناحية البرامج التربوية والمناهج والطرق التعليمية والأفضية المخصّصة لها، مذكّرا بأنّه أصدر قرارا منذ مطلع السّنة الدّراسية الماضية يقضي بمجانية التّعليم بالكتاتيب للأيتام والفقراء إضافة إلى قرار ثانٍ يقضي بتمتيع الأطفال ذوي اضطراب طيف التّوحد بالتّعليم المجاني في الكتاتيب أيضا .



كما أكّد أنّه قام بتشغيل مائة من المؤهّلين في خطّة مؤدّب في العام الدّراسي المنقضي ويعتزم تكليف مائة آخرين في هذا العام الدّراسي.