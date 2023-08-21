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البطولة الإنجليزية : فوز وست هام واستون فيلا على تشيلسي وإيفرتون

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 06:14 قراءة: 0 د, 50 ث
      
فاز وست هام يونايتد على ضيفه تشيلسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الاحد، في الجولة الثانية من البطولة الإنجليزية لكرة القدم.
وسجل أهداف وست هام كل من نايف أكرد في الدقيقة (7) وميكاييل أنتونيو (53) ولوكاس باكيتا (90+5) من ركلة جزاء، فيما أحرز كارني تشوكويميكا هدف تشيلسي الوحيد (38)، في مباراة عرفت ظهور البطاقة الحمراء للاعب وست هام نايف أكرد
بعد مرور ساعة من اللعب، فيما أهدر لاعب تشيلسي إنزو فرنانديز ركلة جزاء.
ورفع وست هام رصيده إلى (4) نقاط محتلا المركز السادس، فيما استقر رصيد تشيلسي عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.
...

وفي الجولة ذاتها فاز أستون فيلا على ضيفه إيفرتون بأربعة أهداف دون رد، سجلها كل من جون ماكجين في الدقيقة (14)، ودوغلاس لويس (20)، وليون بايلي (51)، وجون دوران (75)، ليحصد استون فيلا ثلاث نقاط فيما بقي إيفرتون دون رصيد
في آخر ترتيب الدوري متلقيا الخسارة الثانية له في المسابقة.
وحملت المباراة الفوز الخامس على التوالي لأستون فيلا على إيفرتون في البطولة . وتختتم الجولة اليوم الإثنين بلقاء كريستال بالاس وأرسنال .


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