سيدي بوزيد: الهيئة الجهوية للهلال الأحمر تنظم "حملة لتكثيف العناية والاحاطة بالمهاجرين"

نظمت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بسيدي بوزيد مساء اليوم الأحد "حملة لتكثيف العناية والاحاطة بالمهاجرين"، خصصت لتقديم الدعم الغذائي والصحي والنفسي لعدد من المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء .

وفي هذا السياق بين عضو الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي ومكلف بالمهاجرين في سيدي بوزيد نزار افاهمية في تصريح لـ"وات"، أنه بهدف التأكيد على رفض كل أشكال التمييز العنصري ضدّ المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء خصصت هذه الحملة لتعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لهم.

وأكد أن هذه الحملة الانسانية نظمت على مستوى مفترق الطرقات بالسبالة/جلمة وبالطريق الوطنية عدد 3 الربطة بين تونس وقفصة، أين يتوافد عدد من المهاجرين القادمين من ولاية القصرين، وحظوا مساء اليوم الأحد بمساعدات تضمنت عمليات إسعاف طبية وتوزيع مساعدات غذائية.

وشارك في "الحملة لتكثيف العناية والاحاطة بالمهاجرين" كل من الهيئة الفرعية للهلال الاحمر التونسي والادارة الجهوية للصحة وولاية سيدي بوزيد.

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