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الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية في صفاقس

Publié le Dimanche 20 Août 2023 - 19:48 قراءة: 0 د, 18 ث
      
داهمت الوحدات الاستعلماتية المركزية والجهوية معززة بدوريات تابعة لإقليم الحرس الوطني بصفاقس ثلاثة منازل وحجزت أربعة (4) قوارب حديدية معدة لعمليات الهجرة غير النظامية، وفق ما أكدته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد في بلاغ .

كما حجزت الوحدات معدات لحام ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج، حسب ذات المصدر.

...

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن أصحاب المنازل.


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