Babnet

بطولة المانيا - ثلاثية بهرنز تقود أونيون للفوز 4-1 على ماينتس

Publié le Dimanche 20 Août 2023 - 18:51 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أحرز كيفن بهرنز ثلاثة أهداف ليقود أونيون برلين للفوز 4-1 على ضيفه ماينتس الذي أهدر ركلتي جزاء في الجولة الافتتاحية بالبطولة الألمانية لكرة القدم اليوم الأحد.

واحتاج صاحب الأرض إلى 52 ثانية فقط ليفتتح بهرنز التسجيل بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من جيروم روسيلون ليصبح أسرع هدف في تاريخ أونيون في البطولة الالمانية.

...

وعزز أونيون، الذي بلغ دور المجموعات برابطة أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الرابع في الموسم الماضي، تفوقه بضربة رأس أخرى من اللاعب البالغ عمره 32 عاما.
وردت العارضة كرة من أونيون قبل أن ينقذ روبن تسنتنر حارس ماينتس فرصة رائعة حيث أبعد تسديدة مذهلة من ديوغو ليتي إلى فوق المرمى.
وتحسن ماينتس بعد الاستراحة وحصل على ركلة جزاء لكن المهاجم لودوفيتش أجورك سددها ضعيفة في يد الحارس فريدريك رونوف.
وبعد ذلك بدقيقة واحدة حصل الفريق الضيف على مراده عندما قلص الفارق بتسديدة مباشرة من أنتوني كاتشي.
لكن بهرنز أعاد تفوق أونيون بفارق هدفين بإكمال ثلاثيته في الدقيقة 70.
وسدد الفرنسي أجورك في العارضة ثم حصل ماينتس على ركلة جزاء أخرى بسبب لمسة يد قبل ثلاث دقائق من النهاية.
وتألق رونوف مرة أخرى بإنقاذ تسديدة أجورك قبل أن يختتم ميلوش بانتوفيتش أهداف أونيون في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ر-امين



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271817


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 20 أوت 2023 | 3 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:40
19:07
16:06
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet34°
31° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
32°-26
34°-25
34°-25
34°-26
  • Avoirs en devises
    25297,0

  • (18 août)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,10548 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 août)   1302,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*