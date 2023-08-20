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أريانة: تقدّم بنسبة 85 بالمائة في أشغال مضاعفة الطريق المحلية 533 وتوقعات بإنهائها في موفى 2023

Publié le Dimanche 20 Août 2023 - 18:28 قراءة: 0 د, 38 ث
      
بعد مرور حوالي 6 سنوات على انطلاق المشروع، بلغت نسبة تقدّم أشغال مضاعفة الطريق المحلية 533 الرابطة بين معتمديتي قلعة الأندلس ورواد من ولاية أريانة حوالي 85% ومن المنتظر أن تنتهي موفى سنة 2023، وفق مصالح وزارة التجهيز والاسكان.

وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع 57.3 مليون دينار بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، وتشمل مضاعفة الطريق المذكور من النقطة الكيلومترية 10 إلى النقطة الكيلومترية 22.5 مع بناء جسر على مستوى وادي مجردة بطول 120 مترا وإنجاز وصلة لربط المرفأ المالي برواد.
وشهد المشروع تعطلا في الأشغال في الانجاز لدواع مختلفة منها الاشكاليات العقارية وتداعيات جائحة "كوفيد"، علما وأنه كان من المفترض فتح الجزء الأول من الجسر للجولان في اتجاه رواد في موفى شهر ديسمبر 2022 واستكمال أشغال الجزء الثاني من الجسر في إتجاه قلعة الأندلس آخر شهر أفريل 2023.


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