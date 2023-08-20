زغوان: انطلاق مبادرة تفريخ 10آلاف خلية نحل خلال موسمي الخريف والشتاء لتعويض الأضرار الناتجة عن الجفاف

أعلن مجمع التنمية الفلاحية لمربي النحل بولاية زغوان اليوم الأحد في جلسة موسعة ضمت كافة المنخرطين بمقر نادي الصيادين بزغوان، عن انطلاق مبادرة لتفريخ 10آلاف خلية نحل خلال موسمي الخريف والشتاء لتعويض الأضرار التي لحقت بالخلايا نتيجة الجفاف.



وذكر وحيد الفرجاني رئيس المجمع في تصريح لـ"وات" أن هذه المبادرة ستساهم في تعويض النقص الفادح في خلايا النحل التي أتلفت جراء ارتفاع درجات الحرارة وتواصل فترة الجفاف لثلاث سنوات متتالية تقلصت بموجبها المراعي وارتفعت معها أسعار الأعلاف المركبة والأدوية، حيث قدر نسبة الأضرار بحوالي 50 بالمائة من مجموع الخلايا.





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وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم مربي النحل لإنقاذ هذه الثروة التي تمثل مورد رزق هام لعديد العائلات بالجهة وأحد مصادر التنمية بالجهة، داعيا إلى تفعيل عنصر تربية النحل المدرج ضمن مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان لتطويرهذا القطاع.

وعبر وليد نقارة عضو اتحاد النحالين العرب لـ"وات" الذي حضر انطلاق هذه المبادرة عن استعداد المنظمة لمساعدة مربي النحل والوقوف إلى جانبهم لتجاوز هذا الوضع من خلال رسم استراتجية لتطوير قطاع النحل وحمايته من كافة الأمراض والأوبئة عبر دعم التكوين الفني للمربين وتعريفهم بالتقنيات الحديثة للوقاية من الآفات الطبيعية وغيرها إلى جانب مساعدتهم على تسويق منتجاتهم في الأسواق الداخلية والخارجية.

