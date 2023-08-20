كأس العالم للسيدات 2023 - الإسبانية ايتانا بونماتي تفوز بجائزة أفضل لاعبة



وتوجت بونماتي، لاعبة برشلونة الإسباني، بالجائزة بعدما ساهمت بقدر كبير في فوز المنتخب الإسباني بلقب المونديال للمرة الأولى في تاريخه، كما نالت زميلتها سلمى بارالويلو (19 عاما) جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة.

ونالت الإنقليزية ماري إيرابس جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارسة مرمى في البطولة، فيما فازت اليابانية هيناتا ميازاوا بجائزة الحذاء الذهبي المخصص لهدافة البطولة.

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فازت الإسبانية آيتانا بونماتي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في النسخة التاسعة من بطولة العالم لكرة القدم للسيدات التي اختتمت اليوم الاحد في أستراليا ونيوزيلندا.وتوجت بونماتي، لاعبة برشلونة الإسباني، بالجائزة بعدما ساهمت بقدر كبير في فوز المنتخب الإسباني بلقب المونديال للمرة الأولى في تاريخه، كما نالت زميلتها سلمى بارالويلو (19 عاما) جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة.ونالت الإنقليزية ماري إيرابس جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارسة مرمى في البطولة، فيما فازت اليابانية هيناتا ميازاوا بجائزة الحذاء الذهبي المخصص لهدافة البطولة.

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ورغم خروج المنتخب الياباني من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام السويد، إلا أن ميازاوا تربعت على ترتيب هدافات البطولة بمجموع 5 أهداف.

وتوج المنتخب الإسباني اليوم بلقب كأس العالم للسيدات 2023 بعد الفوز على نظيره الإنقليزي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة سيدني الأسترالية.

