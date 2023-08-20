Babnet

كأس العالم للسيدات 2023 - الإسبانية ايتانا بونماتي تفوز بجائزة أفضل لاعبة

Publié le Dimanche 20 Août 2023 - 18:15 قراءة: 0 د, 46 ث
      
فازت الإسبانية آيتانا بونماتي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في النسخة التاسعة من بطولة العالم لكرة القدم للسيدات التي اختتمت اليوم الاحد في أستراليا ونيوزيلندا.
وتوجت بونماتي، لاعبة برشلونة الإسباني، بالجائزة بعدما ساهمت بقدر كبير في فوز المنتخب الإسباني بلقب المونديال للمرة الأولى في تاريخه، كما نالت زميلتها سلمى بارالويلو (19 عاما) جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة.
ونالت الإنقليزية ماري إيرابس جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارسة مرمى في البطولة، فيما فازت اليابانية هيناتا ميازاوا بجائزة الحذاء الذهبي المخصص لهدافة البطولة.
أخبار ذات صلة:
v إسبانيا تتوج بكأس العالم لكرة القدم للسيدات...

...

ورغم خروج المنتخب الياباني من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام السويد، إلا أن ميازاوا تربعت على ترتيب هدافات البطولة بمجموع 5 أهداف.
وتوج المنتخب الإسباني اليوم بلقب كأس العالم للسيدات 2023 بعد الفوز على نظيره الإنقليزي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة سيدني الأسترالية.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271812


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 20 أوت 2023 | 3 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:40
19:07
16:06
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet34°
32° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
32°-26
34°-25
35°-25
34°-26
  • Avoirs en devises
    25297,0

  • (18 août)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,10548 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 août)   1302,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*