رئيس الهيئة التسييرية لمهرجان بنزرت الدولي 2023 سامي حنيني : "أردناها دورة التحدي، وكسبنا الرهان"

(وات/ ريم قاسم) - يسدل الستار مساء الثلاثاء 22 أوت 2023 على الدورة 40 لمهرجان بنزرت الدولي، بسهرة موسيقية يحييها الفنان رؤوف ماهر. وكان من المبرمج أن يختتم الفنان زيادغرسة يوم 15 أوت فعاليات هذه الدورة التي كانت انطلقت يوم 13 جويلية، والتي كادت لا تنعقد بسبب خلافات اندلعت بين عدد من أعضاء جمعية مهرجان بنزرت الدولي الجهة المنظمة للمهرجان وغيرهم من المترشحين لعضوية الهيئة الجديدة، مما تسبب في تأخر عقد كل من الجلسة العامة العادية والانتخابية.



خلافات انتهت بجلسة جمعت الأطراف الخلافية بمقر الولاية تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للثقافة، والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، تم على إثرها إقرار تعيين هيئة تسييرية وإسناد مهمة رئاستها لسامي حنيني، أحد أعضاء الهيئات المديرة المتعاقبة للمهرجان منذ سنوات.





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// دون دعم مادي ودون عروض دولية //



قبيل اختتام هذه الدورة كان لوكالة تونس إفريقيا للأنباء لقاء مع رئيس الهيئة التسييرية، سامي حنيني، أكد فيه بالخصوص أن الدورة الأربعين لمهرجان بنزرت الدولي أقيمت دون دعم من أي جهة كانت سواء وزارة الشؤون الثقافية أو الولاية أو البلدية أو غيرها. قائلا "لقد أردناها دورة التحدي وقد كسبنا الرهان".



وبين أنه لم يتسن الحصول على دعم من مؤسسة تنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية نظرا لعدم تقديم الهيئة المتخلية للتقرير المالي وهو أحد الشروط الضرورية للحصول على دعم الوزارة، مبينا أن هذا الأمر الذي ينضاف إليه تخلد بعض الديون (حوالي 15 ألف دينار) حالا دون برمجة عروض دولية هذا العام، لذلك كانت دورة التحدي، حيث ارتأت الهيئة الحالية تنظيم دورة دون دعم وباعتماد برمجة تم فيها التعويل على العروض التونسية سواء كانت موسيقية أو مسرحية.



وعن تكرار برمجة عدد من العروض التي تم تقديمها في الدورة السابقة، على غرار عروض زياد غرسة ووجيهة الجندوبي (مسرحية بيغ بوسا) وكريم الغربي (مسرحية فيزا) و"الزيارة" لسامي اللجمي، أرجع ذلك لسببين أولهما أن تلك هي العروض المتوفرة على الساحة، وثانيهما أنها عروض ناجحة وتستقطب الجماهير وبالتالي تدر أموالا تساهم في إنعاش الميزانية.



وفي السياق ذاته تمت إضافة سهرة ثانية لعرض "الزيارة" لسامي اللجمي وهو عرض يلاقي كل سنة إقبالا كبيرا في بنزرت لذلك تحرص الهيئة على تقديمه مرتين في كل دورة، ويحظى دائما بحضور جماهيري لافت، (أقيم العرض الثاني مساء يوم 18 أوت) كما تمت إضافة عرض للفنان رؤوف ماهر ليكون مسك اختتام الدورة يوم الثلاثاء 22 أوت.



// الجمهور والأمن...ساهما في نجاح الدورة //



وأوضح قائلا : لولا دعم الجماهير وإقبالهم الكبير وحضورهم في مختلف العروض ما كان للدورة أن تنجح فهم الذين ساهموا في هذا النجاح وفي جعلنا نكسب رهان الدورة التي اقتصرنا فيها على برمجة تونسية مائة بالمائة.



وعن أكثر السهرات التي شهدت حضورا جماهيريا باهرا أوضح سامي حنيني أن جل العروض كانت ناجحة جماهيريا منها بالخصوص سهرة الفنان صابر الرباعي، وكشف أن أبرز العروض وأكثرها نجاحا على الإطلاق والتي حققت إيرادات هامة للمهرجان كانت السهرات الشبابية للمولعين بموسيقى الراب منوها في هذا السياق بالتنظيم الأمني والمجهودات اللافتة التي تم بذلها في تلك السهرات بالخصوص مما ساهم في إنجاحها لا فقط فنيا بل كذلك تنظيميا وأمنيا.



ونوه رئيس الهيئة التسييرية، بالمجهودات التي بذلها أعضاء الهيئة الحالية، لافتا إلى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم لا سيما في ظل ضغط الوقت ووجوب وضع برمجة في زمن وجيز واختيار عروض ناجحة تضمن إقبال الجمهور، موضحا أن تقسيم الأدوار والخبرة التي يتميز بها أعضاء الهيئة وكذلك ثقة المستشهرين كلها عوامل تضافرت أيضا وساهمت في إنجاح الدورة رغم الصعوبات.



وعن موعد عقد الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الانتخابية المقبلة، أوضح سامي حنيني أن الهيئة التسييرية للدورة الأربعين ستحرص على إعداد التقرير المالي في أسرع الأوقات مباشرة إثر اختتام الدورة الحالية، مؤكدا حرصه على عقد كل من الجلسة العامة العادية والانتخابية وتسليم المسؤولية للهيئة الجديدة على أقصى تقدير في شهر ديسمبر المقبل.



وجدير بالتذكير أن الهيئة التسييرية التي تم الإعلان عنها موفى شهر جوان الماضي بموجب مقرر رسمي، تضم 8 أشخاص حيث يترأسها سامي حنيني وتتضمن في عضويتها الرئيس السابق أحمد الطريفي في خطة نائب رئيس مكلف بالعلاقة مع الهياكل، ومهدي السيفاوي في خطة كاتب عام والناطق الرسمي للمهرجان، وطاهر بن عبد الله في خطة أمين مال، ومعز القرفالي في خطة مسؤول عن التسويق والإشهار ومحمد فليس في خطة مكلف بالإعلام، ودوجة المحواشي في خطة كاتب عام مساعد وكمال بن سالم مسؤول عن اللوجستيك.