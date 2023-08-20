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وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تفتح باب الترشح للمشاركة في دورة تدريبية حول الاستثمار المسؤول

Publié le Dimanche 20 Août 2023 - 14:52 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، عن فتح باب الترشح لاختيار 10 مرافقين و مدربين، للمشاركة في دورة تدريبية حول "الاستثمار المسؤول في الزراعة وأنظمة الغذاء"، التي ستعقد في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2023 في تونس.


وتندرج هذه الدورة التدريبية، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، في اطارمشروع التعاون "الاستثمار المسؤول في الزراعة وأنظمة الغذاء" الذي أطلقه المعهد الوطني للبحوث الزراعية في تونس، بالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
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وضبطت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، يوم 25 أوت الجاري، آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في الدورة التدريبية.


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