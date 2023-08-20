النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي - بلاغ حول تنظيم الدخول الى ملعب الطيب المهيري

افادت إدارة إقليم الأمن الوطني بصفاقس حسب بلاغ نقلته صفحة النادي الصفاقسي أنه بمناسبة مقابلة النادي الرياضي الصفاقسي و النادي الرياضي البنزرتي اليوم الأحد بداية من الساعة 16.30 بملعب الطيب المهيري بصفاقس تقرر ما يلي :



-1/ منع الجولان وإرساء جميع أصناف العربات من الثانية بعد الزوال (14.00) إلى السابعة و النصف مساء ( 19.30) وذلك بالأماكن التالية :

- شارع مجيدة بوليلة بداية من مفترق شاكر / بوليلة إلى مفترق سكرة بوليلة .



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- طريق سكرة بداية من مفترق القنطرة / طريق قابس إلى غاية مأوى التوتة .

- طريق المحارزة بداية من مفترق المحارزة سالم بن حميدة إلى غاية مفترق سكرة المحارزة .



2/ دخول سيارات الأحباء الحاملة للاشتراكات و الشارات الخاصة بالمأوى الشرفي عبر طريق سكرة .

3/ يكون دخول الأحباء الحاملين للاشتراكات المخصصة:

- للباب رقم 1 عبر طريق سكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة .

- للباب رقم 2 عبر طريق سكرة حديقة التوتة .

- للبابين رقم 3 و 4 عبر طريق المطار المسبح .

4/ يسمح الدخول الى الملعب لمن سنهم دون 18 سنة شريطة اصطحاب مرافق