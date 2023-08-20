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الفاضل المنكبي رئيسا للاولمبي الباجي

Publié le Dimanche 20 Août 2023 - 10:15 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تم انتخاب محمد الفاضل المنكبي رئيــسًا للاولمبي الباجي للفترة النيابية ( 2023 - 2025 ) وذلك خلال الجلسة العامة الإنتخابية للأولمبي الباجي التي إنعقدت يوم امس بحديقة الأمراء بباجة .
ويذكر ان المنكبي يراس القائمة الوحيدة المُترشحة للانتخابات .
وتكونت الهيئــة المُديــرة الجديدة للاولمبي الباجي من محمد الفاضل المنكبي ( رئيس ) و محمد الفرشيشي ( نائب رئيس ) و مراد الفرشيشي ( كاتب عام ) وخميس الرزقي (أمين مال) و خميس المازني (رئيس فرع الأكابر ) و رضوان بوزيان (رئيس فرع الشبان ) و كريم الحسناوي (مُكلف بالشؤون القانونية ).

...

ومن جهة اخرى يلاقي الأولمبي الباجي اليوم الاحد بداية من الساعة الرابعة مساءً بملعب حمادي العڤربي برادس نادي أبوسليم الليبي لحساب الدور التمهيدي الأول لكأس الإتحاد الأفريقي.
ويدير اللقاء الحكم المغربي مصطفى كشاف .
وافاد النادي انه سيتم منح 200 تذكرة مجانية لجماهير نادي أبوسليم الليبي فيما تم تخصيص 3000 تذكرة على ذمة أحباء الأولمبي الباجي


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