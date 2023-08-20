Babnet

-ميسي يقود إنتر ميامي للقبه الأول بكأس البطولة الأمريكية -المكسيكية

Publié le Dimanche 20 Août 2023 - 07:31 قراءة: 1 د, 5 ث
      
سجل ليونيل ميسي هدفه العاشر في كأس البطولة الأمريكية-المكسيكية لكرة القدم ليكلل انطلاقته الناجحة مع إنتر ميامي بالفوز باللقب الأول للنادي بعد التفوق بركلات الترجيح على مضيفه ناشفيل 10-9 في النهائي اليوم الأحد.
واحتفل ميسي مع زميليه السابقين في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بأول لقب في الأراضي الأمريكية بعد أن نجح الثلاثي في التسديد من علامة الجزاء.
ونفذ الحارس دريك كالندر الركلة الأخيرة بنجاح ليحسم البطولة، التي تجمع 47 فريقا من البطولة الأمريكية والمكسيكية، بعد أن تصدى لركلة نظيره حارس ناشفيل إليوت بيناكيو.
أخبار ذات صلة:
ميسي يتطلع لقيادة إنتر ميامي الأمريكي للقب "كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكي ...

...

وضع ميسي إنتر في المقدمة بتسديدة مذهلة في الدقيقة 23 رغم أن ناشفيل كان الأكثر خطورة في البداية.
وتعادل فافا بيكوت لناشفيل من ضربة رأس منخفضة بعد ركلة ركنية.
وهذا اللقب 44 في مسيرة النجم الأرجنتيني ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ اللعبة، كما نال جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة.
وهز ميسي الشباك في كل المباريات السبع لفريقه بالبطولة بعد انتقاله من باريس سان جيرمان.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271792


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 20 أوت 2023 | 3 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:40
19:07
16:06
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-25
34°-25
35°-26
35°-26
  • Avoirs en devises
    25297,0

  • (18 août)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,10548 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 août)   1302,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*