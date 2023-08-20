-ميسي يقود إنتر ميامي للقبه الأول بكأس البطولة الأمريكية -المكسيكية

واحتفل ميسي مع زميليه السابقين في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بأول لقب في الأراضي الأمريكية بعد أن نجح الثلاثي في التسديد من علامة الجزاء.ونفذ الحارس دريك كالندر الركلة الأخيرة بنجاح ليحسم البطولة، التي تجمع 47 فريقا من البطولة الأمريكية والمكسيكية، بعد أن تصدى لركلة نظيره حارس ناشفيل إليوت بيناكيو.

Messi made sure the previous club captain DeAndre played an equal role Lifting the trophy... 😳 Humble GOAT#InterMiamiCF#Messi𓃵 pic.twitter.com/g5MJhJExH9 — Inter Miami Reports (@intermiamirep) August 20, 2023

وضع ميسي إنتر في المقدمة بتسديدة مذهلة في الدقيقة 23 رغم أن ناشفيل كان الأكثر خطورة في البداية.وتعادل فافا بيكوت لناشفيل من ضربة رأس منخفضة بعد ركلة ركنية.وهذا اللقب 44 في مسيرة النجم الأرجنتيني ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ اللعبة، كما نال جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة.وهز ميسي الشباك في كل المباريات السبع لفريقه بالبطولة بعد انتقاله من باريس سان جيرمان.