المنستير: وفاة إمرأة وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث مروري

أسفر مساء اليوم بمنطقة الخور ببلدية عميرة التوازرة من معتمدية المكنين بولاية المنستير حادث اصطدام بين سيارة خفيفة على متنها تونسيين مقيمين في ايطاليا (أم من مواليد 1974 وابنها من مواليد 1998) وشاحنة صغيرة عن وفاة المرأة وإصابة ابنها إصابات خطرة وفق ما أفاد وات مدير المستشفي الجهوي امحمد بن صالح بالمكنين فتحي فقيرة.



وأوضح فتحي فقيرة أنّ المرأة وصلت إلى المستشفي الجهوي بالمكنين متوفية في حين أنّ ابنها الذي كان يقود السيارة فكانت إصابات خطيرة ووقع إحالته إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة وهو حاليا في قسم الانعاش.

وكانت الحماية المدنية جلبت الأم وابنها اللذين كانا على متن سيارة لها لوحة منجمية أجنبية إلى المستشفي الجهوي بالمكنين على الساعة الرابعة والنصف مساء في حين نقلت الحماية المدنية مصابين اثنين آخرين كانا على متن الشاحنة الصغيرة إلى المستشفي الجهوي الحاج علي صوة بقصر هلال وإصاباتهما خفيفة حسب ذات المصدر.



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