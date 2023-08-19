سيدي بوزيد: عروض متنوعة في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي خليفة بوشاش بالسعيدة

تتواصل لليوم الثاني بمعتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد، فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان الثقافي سيدي خليفة بوشاش من خلال العديد من الفقرات الفنية ذات الطابع التراثي.

وتشارك في هذه الدورة العديد من فرق الفروسية من داخل الولاية وخارجها. وبالإضافة الى عروض الفروسية تمت برمجة عرض في العرس التقليدي وعرض الطبالة وعرض للدمى العملاقة ومسرحية للأطفال بالاضافة الى حفل فني لفرقة الفنون الشعبية بحزوة وعرض للفنان الشعبي رشيد القفصى اليوم السبت وعرض للفنان احمد الماجري في سهرة 20 أوت.

وقد بين مدير المهرجان نجم الدين خليفي في تصريح لوات ان هذه الدورة تأتي لإحياء العديد من العادات والتقاليد وخلق تواصل بين مختلف الأجيال والفئات العمرية، بالإضافة الى دورها في إيجاد متنفس وقتي للأهالي في ظل غياب فضاءات ترفيهية بالمناطق الداخلية.

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