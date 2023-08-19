كأس الكنفدرالية: جمعية الشلف الجزائري تنهزم أمام باندل أنسورانس النيجيري (1-صفر)

انهزم فريق جمعية الشلف ممثل الجزائر في كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) أمام نادي باندل أنسورنس النيجيري بنتيجة (1-0), في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف),التي جمعت بينهما عشية اليوم السبت بملعب ساموال أوقبيموديا ببنين سيتي (نيجيريا).
و جاء الهدف الوحيد للمباراة عن طريق إيماد أوسانريكو في الدقيقة (42) لصالح الفريق المحلي.
و ستجرى مباراة الإياب الأسبوع المقبل بمدينة الشلف (الجزائر).
و جاء الهدف الوحيد للمباراة عن طريق إيماد أوسانريكو في الدقيقة (42) لصالح الفريق المحلي.
و ستجرى مباراة الإياب الأسبوع المقبل بمدينة الشلف (الجزائر).
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