الرابطة 1- بداية موفقة للملعب التونسي والنادي الافريقي في المجموعة الاولى والترجي الرياضي في المجموعة الثانية

شهدت مباريات الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بداية موفقة لكل من الملعب التونسي والنادي الافريقي (المجموعة الاولى) والترجي الرياضي التونسي (المجموعة الثانية).



ففي منافسات المجموعة الاولى استهل الملعب التونسي الموسم الجديد بانتصار هام خارج قواعده على حساب مستقبل سليمان 2-1 حيث لم ينتظر فريق باردو كثيرا للدخول مباشرة في صلب الموضوع وتاكيد حسن جاهزيته للموسم الجديد، فلم تمض اكثر من 4 دقائق حتى تمكن ابناء المدرب حمادي الدو من هز شباك مستقبل سليمان بفضل اللاعب بلال الماجري بعد عملية هجومية منسقة داخل منطقة 18 مع زميله هيثم الجويني.





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ودفع الهدف المبكر للضيوف اصحاب الارض بقيادة اللاعب المخضرم كريم العواضي الى التقدم نحو الهجوم واخذ زمام المبادرة والتنويع من العمليات الهجومية والتي ارتكزت اساسا على الجهة اليمنى بفضل حركية محمد الحبيب يكن الذي نجح بفضل توغلاته الجانبية وتوزيعاته الدقيقة في صنع الخطر على الحارس عاطف الدخيلي. وفي مقابل ذلك افتقد الاداء الهجومي لفريق باردو الى التركيز المطلوب واتسمت البناءات الهجومية بالتقطع.

وفي الوقت الذي كان فيه الشوط الاول للمباراة يسير نحو النهاية نجح ابناء المدرب محمد العياري في تعديل الكفة بعد توزيعة من يكن انتهت بتصويبة راسية من اللاعب عمر بلال ليعود الفريقان الى حجرات الملابس بنتيجة متعادلة اعادت المباراة الى النقطة الصفر.

وسعى ابناء المدرب حمادي الدو خلال الفترة الثانية من اللعب الى وضع جميع امكانياتهم وخبرتهم في الميزان واتخذت محاولاتهم الهحومية نسقا تصاعديا بفضل حسن جاهزيتهم البدنية. واثمرت احدى هذه المحاولات هدف التفوق بعد عملية منسقة انتهت بتمريرة دقيقة نحو بلال الماجري الذي وجد نفسه في وضعية مريحة مضيفا الهدف الثاني دون عناء في دق (65).

وحاول مستقبل سليمان اعادة تنظيم صفوفه من اجل الرجوع في النتيجة الا ان المحاولات التي اتيحت له لم تكن كافية لمغالطة الحارس عاطف الدخيلي لتنتهي المباراة بفوز منطقي للملعب التونسي 2-1 .





ومن جهته عاد النادي النادي الافريقي بانتصار ثمين خارج ميدانه، بعد أن تمكن من هزم اتحاد بن قردان بنتيجة هدف دون رد، أحرزه اللاعب بسام الصرافي في الدقيقة 36.

وكانت المبارة التي أدارها الحكم هيثم قيراط متكافئة من حيث الفرص بين الفريقين، رغم توقفها لعدة دقائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.





ولحساب المجموعة الثانية، استهل الترجي الرياضي التونسي مشواره بانتصار ثمين على ضيفه مستقبل المرسى العائد الى مصاف فرق النخبة بهدف دون رد .

ويدين فريق "باب سويقة" في الفوز، للاعبه أسامة بوقرة المنتدب الجديد من الاولمبي الباجي، الذي نجح في أحراز الهدف الوحيد للمباراة في اواخر الشوط الاول.

وشهد اللقاء الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس في دقائقه العشر الأولى فترة جسّ نبض بين الفريقين مع أفضلية في المبادرة الهجومية لأبناء المدرب معين الشعباني الذين تمكنوا في الدقيقة 6 من احراز هدف أبيض عن طريق اللاعب النيجري يوسف أومارو ألغاه حكم اللقاء لوجود تسلل.

وفي الدقيقة 19 حاول المهاجم أسامة بوقرة مباغتة الحارس زياد الجبالي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، حوّلها دفاع فريق الضاحية الشمالية الى ركنية، قبل أن يرد أبناء المدرب خالد بن يحي الفعل في الدقيقة 23 من هجوم معاكس وتسديدة قوية للاعب نسيم شاشية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الأحمر والأصفر أمان الله مميش بنجاح.

وتتواصل الجولة الافتتاحية غدا بلقاءي النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي من جهة ونجم المتلوي واتحاد تطاوين (المجموعة الثانية) على ان تختتم يوم الاربعاء المقبل بمباراة الاولمبي الباجي والنجم الساحلي (المجموعة الاولى).







في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023 - 2024 بمجموعتيها الاولى و الثانية التي دارت اليوم السبت :

السبت 19 أوت

المجموعة الأولى:

في الملعب البلدي بسليمان

مستقبل سليمان - الملعب التونسي 1-2

في ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان - النادي الافريقي صفر-1



الترتيب المؤقت ن ل ف ت ه له عليه

1-الملعب التونسي 3 1 1 0 0 2 1

-النادي الافريقي 3 1 1 0 0 1 0

3-النجم الساحلي 0 0 0 0 0 0 0

-الاولمبي الباجي 0 0 0 0 0 0 0

-قوافل قفصة 0 0 0 0 0 0 0

6-اتحاد بن قردان 0 1 0 0 1 0 1

-مستقبل سليمان 0 1 0 0 1 1 2



المجموعة الثانية

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي - مستقبل المرسى 1-صفر

الاربعاء 23 اوت

في المرسى - س 16 و30

الاولمبي الباجي - النجم الساحلي



الترتيب المؤقت ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الرياضي 3 1 1 0 0 1 0

2-النادي البنزرتي 0 0 0 0 0 0 0

-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0

-نجم المتلوي 0 0 0 0 0 0 0

-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0

-اتحاد تطاوين 0 0 0 0 0 0 0

7-مستقبل المرسى 0 1 0 0 1 0 1



الأحد 20 أوت:

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي

الحكم: أسامة رزق الله



في ملعب البلدي بالمتلوي

نجم المتلوي - اتحاد تطاوين

الحكم: أحمد الذوادي



