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الأهلي السعودي يضم اللاعب التركي ديميرال حتى عام 2026

twitter/Merihdemiral
Publié le Samedi 19 Août 2023 - 18:24 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلن نادي الأهلي السعودي، اليوم، ضم اللاعب التركي ميريح ديميرال إلى صفوف الفريق، بعقد ممتد حتى عام 2026، قادما من نادي أتالانتا الإيطالي.
ونشر النادي الصاعد مؤخرا للبطولة السعودية "روشن" عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) فيديو، حمل الإعلان عن الظفر بخدمات المدافع التركي، وعلق قائلا: "محارب آخر يعـزز كتيبتنا".
وكان ديميرال قد انضم لنادي أتالانتا في جويلية 2022، قادما من نادي جوفنتوس، ومنذ ذلك الحين لعب 70 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها..وعلى الصعيد الدولي، مثل ميريح ديميرال منتخب تركيا في 39 مباراة دولية، أحرز خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.


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