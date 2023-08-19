المهدية: ناشطون في المجتمع المدني يوجّهون عريضة لوزير الصحة يطالبون فيها بالتدخّل العاجل "لإنقاذ المستشفى الجامعي الطاهر صفر

وجّه ناشطون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني بولاية المهدية عريضة مفتوحة لوزير الصحة يطالبونه فيها "بالتدخل العاجل لإنقاذ المستشفى الجامعي الطاهر صفر".

وتدعو العريضة، المفتوحة لعموم أهالي المهدية قصد التوقيع، إلى توفير الإعتمادات لإحداث وحدة متكاملة لقسم طب القلب والشرايين مع تركيز آلة قسطرة، فرغم أن المستشفى المذكور جامعي إلّا أنّه يفتقر لوحدة متكاملة لاختصاص القلب ما يضطر خاصة أهالي المصابين بجلطات لنقل مرضاهم إلى المنستير أو سوسة.

وتطالب العريضة أيضا بسرعة ترميم الجوانب المتداعية من أقسام المستشفى في آجال مضبوطة، مع تهيئة قسم الاشعة ومده بآلة تصوير بالرنين المغناطييسي، وبتوفير مقرات خاصة لأقسام طب الأعصاب والكلى.

وأرجعت الأطراف الموقّعة على العريضة هذه المطالب إلى تداعي جزء من المستشفى يؤمن نصف النشاطات الطبية بالمؤسسة ما بات يمثل خطرا على الاشخاص والمعدات، وهو ما اضطر المشرفين على المستشفى إلى إخلاء عدد هام من الأقسام من المرضى ونقلهم إلى أقسام أخرى تشكو بدورها من صعوبات.



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وتطّرقت العريضة إلى العراقيل التي يجابهها قسم الأشعة في تلبية طلبات الكشف الإشعاعي، علاوة على نقص المعدات في عدد من الأقسام كالأعصاب والقلب والكلى وتقويم الأعضاء.

وكانت السلطة الجهوية للصحة قد أخلت، منذ نوفمبر 2022، 5 أقسام متداعية بمستشفى الطاهر صفر بغاية الانطلاق في ترميمها، إلّا أنّ الأشغال تعطلت بسبب عدم تقدّم أي مقاولات لطلب العروض، ما اضطر السلطات الجهوية إلى إطلاق مفاوضات مباشرة مع عدد من المقاولين والتوصّل إلى اتفاق مع إحدى المقاولات.

يشار إلى أن الدراسات المتعلقة بالمشروع قد انطلقت منذ 2020 وأن المقاول الذي تفاوض على المشروع طلب حوالي 12 مليون دينار للقيام بالأشغال.