مهرجان سليانة الدولي : سهرة مشتركة جمعت الفنان التونسي مرتضى الفتيتي والفنان اللبناني نوري فتوش

شهد معهد 2 مارس 1934 بمدينة سليانة المخصص كفضاء لاحتضان مهرجان سليانة الدولى في دورته 46 في ظل غياب مسرح هواء طلق ليلة أمس الجمعة طوابير طويلة منذ الساعة السادسة مساء للظفر بمقعد في السهرة المشتركة التي جمعت الفنان التونسي مرتضى الفتيتي والفنان اللبناني نوري فتوش.



أطل الفنان مرتضى الفتيتي بكامل أناقته مصحوبا بفرقته ليستهل عرضه الذي دام أكثر من ساعة ونصف بأغنية «أنا اللي بغيت» ويقدم إثرها باقة متنوعة من الأغاني التونسية "تكويت"و"بيت شعر" على غرار أغانية" ماعاد أحباب" وانت l'amour" فتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وردّد معه كلمات الأغنية التي حفظها عن ظهر قلب.



أطل الفنان مرتضى الفتيتي بكامل أناقته مصحوبا بفرقته ليستهل عرضه الذي دام أكثر من ساعة ونصف بأغنية «أنا اللي بغيت» ويقدم إثرها باقة متنوعة من الأغاني التونسية "تكويت"و"بيت شعر" على غرار أغانية" ماعاد أحباب" وانت l'amour" فتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وردّد معه كلمات الأغنية التي حفظها عن ظهر قلب.

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وعبر الفنان مرتضى عن إعجابه الشديد بجمهور مدينة سليانة الذي حضر بكثافة للعرض معربا في ذات الوقت عن أسفه الكبير لغياب مسرح وفضاء قادر على استيعاب اعداد كبيرة من الجماهير ويليق بالمهرجان الدولي بسليانة الذي سجل مشاركة ابرز وأشهر الوجوه الفنية.

وقال في تصريح ل"وات" إنه وجد صعوبة في هذا العرض نظرا لأن الركح بعيد عن الجمهور، لافتا إلى أنه حرص أن يكون العرض متنوعا .

وأشار الفتيتي إلى حسن تنظيم المهرجان تحت إشراف فئة شبابية.

من جهته قدم الفنان البناني روني فتوش باقة من الأغاني اللبنانية والتونسية وسط تفاعل من الجماهير لأكثر من ساعة.

أمم