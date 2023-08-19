قبلي: فلاحو واحة فرعون بسوق الأحد يشتكون من وضعية المسالك المؤدية للواحة والمدير الجهوي للتجهيز يوضّح

يشتكي فلاحو واحة فرعون من معتمدية سوق الأحد بولاية قبلي من تردي البنية التحتية للمسالك الفلاحية التي تربط مختلف التجمعات السكانية بهذه المعتمدية بمقاسمهم الفلاحية، داعين السلط الجهوية والمحلية الى الاسراع بتهيئة هذه المسالك باعتبارها المنفذ الوحيد لمستغلاتهم التي تعدّ مورد رزقهم الوحيد.

ودعا عدد هؤلاء الفلّاحين، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الى التدخّل لمسح المسالك الفلاحية المؤدية لواحة فرعون من مختلف العمادات (المنشية وفطناسة وبوعبدالله وبشري وام الصمعة)، باعتبار الحالة المتردية لهذه المسالك التي اصبحت تتسبب في تكرر اعطاب وسائل تنقل الفلاحين لهذه الواحة التي تنتج كميات هامة من دقلة النور عالية الجودة، خاصّة في ظلّ تراجع منتوج الواحات القديمة، مؤكدين على ضرورة برمجة تعبيد هذه المسالك ضمن التدخلات التي تنجزها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية او الادارة الجهوية للتجهيز.

وفي ردّه على هذا الاشكال، أكد المدير الجهوي للتجهيز، نبيل الوحيشي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مصالح التجهيز بصدد إنجاز عدة تدخلات بمعتمدية سوق الأحد من بينها تطوير الطريق الترابي عدد 950 الذي يعبر واحة فرعون من خلال المسح المتكرّر لهذه الطريق الموجودة ضمن المخطّط الجهوي 2023- 2025 كأولوية من أولويات المنطقة.

وأضاف أنه تم التدخل لمسح مسالك فرعون فطناسة، وفرعون بشري، وفرعون الزوية، وفرعون ام الصمعة، الا أنّ تعطّب الآلة الماسحة تسبّب في تأخّر اتمام مسح بقية المسالك على غرار مسلكي فرعون بوعبد الله، وفرعون المنشية، والتي سيتم استئناف العمل على تنظيفها عبر مسح الرمال والحواشي حال الفروغ من إصلاح هذه الآلة.



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وبدوره، أكد معتمد سوق الاحد، محمد رضا صويد، أن واحة فرعون تعتبر من المناطق الفلاحية الكبرى وذات الانتاجية المرتفعة، خاصّة في ظلّ توجّه أغلب الفلاحين لاحداث مقاسم فلاحية بهذه المنطقة، إلّا أنّ حالة بعض المسالك الفلاحية المؤدية لهذه الواحة سيئة في ظل تأثرها بالعوامل المناخية.

وأكد أنه ورغم أنّ هذه المسالك الفلاحية غير مرقمة وليست من مشمولات الادارة الجهوية للتجهيز، إلّا أن هذه الادارة تتعاون مع السلط الجهوية والمحلية في إنجاز عديد التدخّلات المتكررة لمسح هذه المسالك وتسهيل عملية الولوج الى الواحة، معربا عن امله في ان تتم تسوية الوضعية القانونية لهذه المسالك عبر ترقيمها حتى تصبح خاضعة للتدخلات الدورية لصيانة المسالك الفلاحية.