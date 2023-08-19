وزارة التجارة تحدد مواصفات الخبز غير المدعم الذي ستبيعه محلات صنع الخبز غير المصنفة وفق التراتيب الحالية

أكدت وزارة التجارة أن محلات صنع الخبز غير المصنفة تختص حسب التراتيب الحالية في صنع الخبز الرفيع والخاص الذي لا يتجاوز وزنه 150 غرام ويكون شكله مغاير للخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير .



واوضحت الوزارة في بلاغ اصدرته السبت، يتعلق باستناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة، ان الطول الأقصى لكل قطعة خبز رفيع او خاص يكون عند مستوى 20 صم مع نسبة اغتفار بـ 7 بالمائة أو قطر 23 صم مع نسبة اغتفار بـ 5 بالمائة.

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واوضحت الوزارة في بلاغ اصدرته السبت، يتعلق باستناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة، ان الطول الأقصى لكل قطعة خبز رفيع او خاص يكون عند مستوى 20 صم مع نسبة اغتفار بـ 7 بالمائة أو قطر 23 صم مع نسبة اغتفار بـ 5 بالمائة.

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وتشير بيانات اصدرتها وزارة التجارة سنة 2022 الى وجود 3311 مخبزة مصنفة توفر الخبز الكبير بوزن 400 غ والصغير "باقات" الذي يزن 220غ وتطبق الأسعار المحددة للبيع للعموم تباعا بـ 230 مليم للخبز الكبير و190 مليم للخبز "باقات".





يشار الى أن المجمع المهني للمخابز العصرية المنضوية تحت منظمة الأعراف كونكت اكد ان القطاع يتزود بمادة الفارينة الرفيعة لصنع المرطبات PS-7 بثمن ارتفع من 52 دينار الى ما قدره 65 دينارا للقنطار الواحد بداية من شهر نوفمبر 2021





ولاحظ ، في سياق متصل،ان باقي أصناف المخابز، وهي المخابز المصنفة، تتزوّد بالمادة ذاتها بثمن قدره 22 دينارا مع تعويض بعنوان دعم يقدر ب25 دينارا للقنطار الواحد علما وان قطاع المخابز العصرية او محلات صنع الخبز غير المصنفة يضم أكثر من 1300 محلا.



