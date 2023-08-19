وزارة التجارة تستأنف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفارينية والسميد

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفارينة والسميد بداية من 19 أوت 2023 بعد اكثر من اسبوعين من تعليق هذه المحلات نشاط صنع الخبز.



وأكدت الوزارة ان قرار اعادة التزويد جاء إثر التزام الهياكل المهنية المشرفة على هذه المحلات باحترام القوانين والتراتيب المنظمة لصنع وبيع الخبز ومطابقة نشاطها لذلك.





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