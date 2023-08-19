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بطولة العالم لالعاب القوى - التونسي محمد امين الجهيناوي يتاهل الى نهائي سباق 3 الاف متر موانع

Publié le Samedi 19 Août 2023 - 13:20 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تاهل العداء التونسي محمد امين الجهيناوي اليوم السبت الى الدور النهائي لسباق 3 الاف متر موانع بعدما حل في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية بزمن قدره 8دق و24ث و20 اليوم السبت ضمن بطولة العالم لالعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابيست.
وفي المقابل، فشل مواطنه احمد الجزيري في الترشح بعدما تحصل على المركز العاشر ضمن المجموعة الاولى بتوقيت قدره 8دق و29ث و81.
وسيقام الدور النهائي يوم 22 اوت الجاري بداية من الساعة 21 و42 دقيقة.


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