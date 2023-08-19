وزير الشباب والرياضة كمال دقّيش يزور المركّب الشبابي بهرقلة

زار وزير الشباب والرياضة كمال دقّيش، مساء الجمعة المركّب الشبابي بهرقلة واطلع على وضعية كافة مكوناته.



وأكد وزير الشباب والرياضة بالمناسبة على ضرورة إعداد دراسة معمّقة لإعادة تأهيل المركّب الشبابي بهرقلة مع تهيئة فضاءاته الرياضية بما يتناسب مع تطلعات شباب المنطقة وإنتظاراتهم.

وكان الوزير مرفوقا خلال الزيارة بمدير عام الشباب أنور يحي والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد بكوش وعدد من الإطارت الجهوية والمحلية



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ويتكون المركب الشبابي بهرقلة الذي مرت على انجازه 23 سنة من مبنى دار الشباب، عرف ظهور تصدّعات، مما جعله آيلا للسقوط وفضاء رياضي تمّت به برمجة إعداد 3 ملاعب كرة قدم مصغرة ، بتكلفة ناهزت 151 ألف دينار.

ويذكر انه سبق ان تم إصدار قرار غلق جزئي لدار الشباب في نوفمبر الماضي وإجراء إختبار فني، أقر بضرورة تدعيم هيكل المؤسسة بإصلاح المبنى القديم وتدعيمه مع باقي مكونات المؤسسة أو بإعادة بناء مبنى دار الشباب القديم مع تدعيم باقي فضاءات المركّب الشبابي.