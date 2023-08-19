Babnet

وزير الشباب والرياضة كمال دقّيش يزور المركّب الشبابي بهرقلة

Publié le Samedi 19 Août 2023 - 13:43 قراءة: 0 د, 44 ث
      
زار وزير الشباب والرياضة كمال دقّيش، مساء الجمعة المركّب الشبابي بهرقلة واطلع على وضعية كافة مكوناته.

وأكد وزير الشباب والرياضة بالمناسبة على ضرورة إعداد دراسة معمّقة لإعادة تأهيل المركّب الشبابي بهرقلة مع تهيئة فضاءاته الرياضية بما يتناسب مع تطلعات شباب المنطقة وإنتظاراتهم.
وكان الوزير مرفوقا خلال الزيارة بمدير عام الشباب أنور يحي والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد بكوش وعدد من الإطارت الجهوية والمحلية
...


ويتكون المركب الشبابي بهرقلة الذي مرت على انجازه 23 سنة من مبنى دار الشباب، عرف ظهور تصدّعات، مما جعله آيلا للسقوط وفضاء رياضي تمّت به برمجة إعداد 3 ملاعب كرة قدم مصغرة ، بتكلفة ناهزت 151 ألف دينار.
ويذكر انه سبق ان تم إصدار قرار غلق جزئي لدار الشباب في نوفمبر الماضي وإجراء إختبار فني، أقر بضرورة تدعيم هيكل المؤسسة بإصلاح المبنى القديم وتدعيمه مع باقي مكونات المؤسسة أو بإعادة بناء مبنى دار الشباب القديم مع تدعيم باقي فضاءات المركّب الشبابي.


تابعونا على قوقل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271766


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 19 أوت 2023 | 2 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:08
16:07
12:30
05:39
04:05
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
34°-24
32°-25
34°-25
34°-26
  • Avoirs en devises
    25297,0

  • (18 août)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,10548 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 août)   1302,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*