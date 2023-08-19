الكاف: استعراض فرص الاستثمار المتاحة بالجهة خلال أشغال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج

تناولت الندوة الجهوية للتونسيين، المنعقدة مساء أمس الجمعة، بفضاء القصبة الحسينية بمدينة الكاف، جملة من المحاور التي تهمّ بالخصوص دعم الاستثمار الخاص، والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة، ودور مختلف الهياكل المتدخلة في هذا المجال.



وتمكّن المشاركون في الندوة من التعرّف على الخدمات التي توفرها كل من وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، ووكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية، ومركز أمال الكاف، بالإضافة إلى التعريف بمدى تطوّر منظومة الإحاطة بالمستثمرين بصفة عامّة.





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وأكّد المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بالكاف، نور الدين القاهري، بالمناسبة، على أهمية هذه الندوة باعتبارها فرصة لتعريف أبناء الجهة المقيمين بالخارج بفرص الاستثمار في مختلف القطاعات وبالتشجيعات التي تقدمها لفائدتهم لبعث مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنّه تم تجميع كل الإدارات المتدخلة في إطار شباك موحد وسيكون الديوان الوسيط الرئيسي الذي يعمل على تسهيل عملية التخاطب مع مختلف الإدارات للحصول على التراخيص اللازمة وتيسير عملية الانتصاب.

وانتظمت على هامش الندوة لقاءات مباشرة جمعت أصحاب نوايا الاستثمار الخاص العاملين بالخارج بهياكل المساندة لبعث للمشاريع، ما مكّن من الوقوف على الإمكانات المتاحة لدعم الاستثمار، ومختلف التشجعيات المخصّصة لفائدة الباعثين، بالإضافة إلى تنظيم معرض للصناعات التقليدية للمنتوجات المرأة الريفية.