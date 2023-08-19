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وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم يوم للتبادل بين التونسيين المقيمين بالخارج يوم 24 اوت 2023

Publié le Samedi 19 Août 2023 - 13:16 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، اليوم السبت، عن تنظيم يوم للتبادل بين التونسيين المقيمين بالخارج وذلك يوم الخميس 24 اوت 2023، بمقرها بالعاصمة و كذلك عبر الانترنت.

وتهدف هته التظاهرة، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، الى توفير جميع المعلومات الناجعة المتعلقة بفرص الاستثمار في القطاع الزراعي، والإجراءات الإدارية المناسبة لإنشاء مشروع في تونس، بمشاركة كل من الديوانة التونسية ومصالح وزارة المالية والبنك المركزي.

...

ويتعين على أي شخص مهتم بورشة العمل، وفق المصدر نفسه ، إكمال نموذج التسجيل قبل يوم 22 اوت الجاري.

كما يمكن ان تكون المشاركة في هذا الحدث، حضوريا بمقر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية او عن طريق الانترنت، من خلال الرابط الذي سيقع ارساله فور الانتهاء من اكمال نموذج التسجيل.


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