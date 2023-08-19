وزارة الفلاحة تمنح كميات من المبيدات بقيمة 200 ألف دينار من موارد صندوق النهوض بجودة التمور لفائدة صغار المنتجين

منحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، كميات من المبيدات بقيمة 200 ألف دينار، من موارد صندوق النهوض بجودة التمورعلى ذمة صغار المنتجين، لمداواة بؤر عنكبوت الغبار بكل من ولايتي قبلي وتوزر.



ويتنزل هذا الاجراء، وفق بلاغ صادر السبت، عن الوزارة، في إطار الحرص على ضمان جودة التمور ومعاضدة مجهودات المنتجين لمجابهة عنكبوت الغبار.





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وسيكون التدخل، وفق المصدر، حسب الطلب وعبر خلايا الإرشاد الفلاحي للقيام بعملية المداواة وتوفير الوسائل الميدانية بالتعاون مع مجامع التنمية الفلاحية بالجهة.