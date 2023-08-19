التلفزة التونسية تستانف بداية من اليوم السبت بث مباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

تستانف التلفزة التونسية بداية من اليوم السبت بث مباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وفق ما افاد به"وات" اليوم السبت الياس الجراية مدير ادارة الاتصال بمؤسسة التلفزة التونسية.



وتنطلق اليوم السبت بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 باجراء مقابلات الجولة الافتتاحية.

وعلمت "وات" من مصادر مطلعة ان التلفزة التونسية والجامعة التونسية لكرة القدم توصلا الى اتفاق مبدئي يقضي بنقل 3 مباريات لحساب الجولة الاولى بين مستقبل سليمان والملعب التونسي اليوم السبت وبين النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي غدا الاحد وبين الاولمبي الباجي والنجم الساحلي يوم الاربعاء المقبل.



واضاف المصدر ذاته انه سيتم خلال الاسبوع القادم عقد جلسة عمل بين المسؤولين في التلفزة التونسية والجامعة التونسية لكرة القدم لامضاء العقد الجديد الذي ينتظر ان تحصل بموجبه التلفزة التونسية على اللزمة الاولى الذي يمنحها الاختيار الاول في نقل مقابلات البطولة الى جانب حق الدخول للملاعب وبث مباريات الكاس واللقاءات الودية للمنتخب الوطني.وكانت التلفزة التونسية انقطعت عن نقل مباريات البطولة والكاس خلال الموسمين الماضيين بسبب خلاف حول بنود العقد الذي يربطها بالجامعة التونسية لكرة القدم.يذكر ان التلفزة التونسية اعلنت امس الجمعة انها عدلت عرضها السابق المقدم الى الجامعة التونسية لكرة القدم المتعلق ببث المقابلات الرياضية. وتضمن العرض الجديد اقتناء حقوق البث التلفزي الحصري في تونس لمدة ثلاثة مواسم رياضية بقيمة 4.7 مليون دينار للموسم الواحد اي 14.1 مليون دينار لثلاثة مواسم وتشمل الحقوق (بطولة الرابطة المحترفة الأولى وكاس تونس ومقابلات المنتخب الوطني الودية وحق الدخول للملاعب).واشارت التلفزة التونسية في بيانها بالخصوص الى عدم التزامها بتسليم الشارة النظيفة المنتجة من قبلها بمعداتها ومواردها البشرية بدون مقابل لأي قناة اجنبية مقتنية لحقوق البث التلفزي أو لأي مقتني أجنبي او وطني لحق البث على الموبايل والمنصات مضيفة انه في صورة وجود التزامات سابقة للجامعة مع اي متعاقد لها في الخصوص، فان التزامها بتسليم الشارة النظيفة سيكون باعتماد سعر تفاضلي جزافي عن كل مقابلة يحدد لاحقا بين الطرفين.وياتي هذا البيان ردا على مراسلة الجامعة التونسية لكرة القدم التي دعت فيها مؤسسة التلفزة التونسية الى الشروع في نقل مباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2023-2024. وكشفت الجامعة في مراسلتها يوم الاربعاء الماضي أنّها قبلت منذ حوالي سنة بالعرض المالي الذي قدمته مؤسسة التلفزة التونسية من أجل اقتناء حقوق البث التلفزي لنقل مباريات البطولة والكأس والمباريات الدولية الودية للمنتخبات الوطنية الا أن التلفزة التونسية لم تلتزم بعرضها.واشارت الجامعة الى انها لم تمنع التلفزة التونسية سابقا من بث المقابلات رغم تفاقم ديونها لدى الجامعة ومؤكدة أنّها لن تشترط خلاص الديون السابقة مقابل إنطلاق التلفزة من جديد في بث المقابلات نظرا لرغبة الجامعة في تمكين الجماهير الرياضية من متابعة المقابلات على غرار باقي البطولات في العالم وفي مناطق الجوار ونظرا لثقتها في مصداقية مؤسسات الدولة وفي القضاء التونسي الضامن لحقوق الجامعة والتلفزة على حد السواء، وفق محتوى البلاغ.