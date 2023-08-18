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رئيس الدولة يتلقى تقرير هيئة الانتخابات الخاص بالانتخابات التشريعية

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 21:49 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، تقرير الهيئة المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشعب.
وتناول اللقاء، أيضا، الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم والدور الموكول للهيئة في فرض احترام القانون في كافة مراحل العملية الانتخابية حتى تكون هذه الانتخابات تعبيرا صادقا عن الإرادة الشعبية.
كما تم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى مسألة شدّ الشغورات بمجلس الهيئة في أقرب الآجال ليتسنى لها اتخاذ القرارات كما ينصّ على ذلك القانون.
وجرت انتخابات مجلس نواب الشعب في شهري ديسمبر 2022 وجانفي الماضي على دورتين وحسب نظام اقتراع جديد.
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