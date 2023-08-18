كرة السلة - تصفيات الملحق الافريقي المؤهل لاولمبياد باريس 2024 : المنتخب التونسي يخرج من التصفيات بخسارته امام نظيره الغيني 86-95

انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة مساء اليوم الجمعة بلاغوس النيجيرية امام نظيره الغيني بنتيجة 86-95 في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن تصفيات الملحق الافريقي المؤهل للملحق الاخير لتصفيات الالعاب الاولمبية (باريس 2024).

وكان المنتخب التونسي قد انهزم اول امس الاربعاء امام نظيره الكامروني بنتيجة 70-83 في اطار الجولة الاولى.

وانسحب المنتخب التونسي من التصفيات بعدما احتل المركز الثالث والاخير ضمن المجموعة الثانية بنقطتين خلف المنتخب الكاميروني المتصدر ب4 نقاط والمنتخب الغيني صاحب المركز الثاني ب3 نقاط.

وسيجمع الدور نصف النهائي لهذا الملحق المنتخب الكامروني بنظيره المالي صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى من جهة والمنتخب السنيغالي متصدر المجموعة الاولى بنظيره الغيني من جهة اخرى.



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وستحدد المباراة النهائية هوية المنتخب الوحيد الذي سيعبر عن هذه التصفيات للملحق الاخير المؤهل للألعاب الأولمبية.



