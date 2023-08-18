Babnet

كرة السلة - تصفيات الملحق الافريقي المؤهل لاولمبياد باريس 2024 : المنتخب التونسي يخرج من التصفيات بخسارته امام نظيره الغيني 86-95

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 20:39 قراءة: 0 د, 37 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة مساء اليوم الجمعة بلاغوس النيجيرية امام نظيره الغيني بنتيجة 86-95 في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن تصفيات الملحق الافريقي المؤهل للملحق الاخير لتصفيات الالعاب الاولمبية (باريس 2024).
وكان المنتخب التونسي قد انهزم اول امس الاربعاء امام نظيره الكامروني بنتيجة 70-83 في اطار الجولة الاولى.
وانسحب المنتخب التونسي من التصفيات بعدما احتل المركز الثالث والاخير ضمن المجموعة الثانية بنقطتين خلف المنتخب الكاميروني المتصدر ب4 نقاط والمنتخب الغيني صاحب المركز الثاني ب3 نقاط.
وسيجمع الدور نصف النهائي لهذا الملحق المنتخب الكامروني بنظيره المالي صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى من جهة والمنتخب السنيغالي متصدر المجموعة الاولى بنظيره الغيني من جهة اخرى.
...

وستحدد المباراة النهائية هوية المنتخب الوحيد الذي سيعبر عن هذه التصفيات للملحق الاخير المؤهل للألعاب الأولمبية.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271741


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 18 أوت 2023 | 1 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:43
19:09
16:08
12:30
05:39
04:04
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet40°
31° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-26
34°-26
33°-24
32°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    25297,0

  • (18 août)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,10548 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 août)   1302,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*