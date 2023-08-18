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واردات السكر والزيوت النباتية كلفت الدولة مليار دينار الى موفي جويلية 2023

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 20:15 قراءة: 0 د, 56 ث
      
كلف توريد مادتي السكر والزيوت النباتية، المدعومتين من قبل الدولة، تونس مبلغ مليار دينار مع موفي جويلية 2003 في وقت سجلت فيه قيمة واردات السكر ارتفاعا بنسبة قاربت 139،4 بالمائة.

ووردت هذه البيانات عن المرصد الوطني للفلاحة حول الميزان التجاري الغذائي لتونس مع موفي جويلية 2023 والذي سجل عجزا قارب 496 مليون دينار على اساس سنوي وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2022 .

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وسجلت واردات السكر ارتفاعا بنسبة 91،4 بالمائة على مستوى الكميّات الموردة مع موفى جويلية 2023 لتصل الى 279،5 الف طن علما وان سعر توريد السكر ارتفع بنسبة 25،1 بالمائة مقارنة بجويلية 2022.

ووجهت تونس قرابة نصف مليار دينار لتوريد الزيوت النباتية مع موفى جويلية 2023، ممّا شكل تراجعا بنسبة 21،5 بالمائة على المستوى القيمة في حين سجلت الكميات تراجعا بنسبة 7،9 بالمائة لتصل الى 128 الف طن علما وان معدل سعر التوريد تراجع بنسبة 14،7 بالمائة.

وتأتي هذه البيانات في ظل تسجيل تونس عجزا تجاريا مع موفي جويلية 2023، قارب 10 مليار دينار مسجلا تراجعا بنحو 3،7 مليار دينار عن الفترة نفسها من سنة 2022 وذلك بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة 11،1 بالمائة مقابل زيادة طفيفة في الواردات بنسبة 0،36 بالمائة.


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