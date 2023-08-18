التلفزة التونسية تقدم عرضها بخصوص اقتناء حقوق بث المقابلات الرياضية الراجعة بالنظر للجامعة التونسية لكرة القدم

افادت التلفزة التونسية في بيان نشرته اليوم الجمعة بانها عدلت عرضها السابق المقدم الى الجامعة التونسية لكرة القدم المتعلق ببث المقابلات الرياضية.



وتضمن العرض الجديد اقتناء حقوق البث التلفزي الحصري في تونس لمدة ثلاثة مواسم رياضية بقيمة 4.7 مليون دينار للموسم الواحد اي 14.1 مليون دينار لثلاثة مواسم و تشمل الحقوق (بطولة الرابطة المحترفة الأولى وكاس تونس ومقابلات المنتخب الوطني الودية وحق الدخول للملاعب).

واشارت التلفزة التونسية في بيانها الى عدم التزامها بتسليم الشارة النظيفة المنتجة من قبلها بمعداتها ومواردها البشرية بدون مقابل لأي قناة اجنبية مقتنية لحقوق البث التلفزي أو لأي مقتني أجنبي او وطني لحق البث على الموبايل والمنصات.



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واضافت التلفزة التونسية انه في صورة وجود التزامات سابقة للجامعة مع اي متعاقد لها في الخصوص، فان التزامها بتسليم الشارة النظيفة سيكون باعتماد سعر تفاضلي جزافي عن كل مقابلة يحدد لاحقا بين الطرفين.

هذا ودعت التلفزة التونسية الى الشروع حالاّ في البث وتمتيع الجماهير الرياضية من حقها في مواكبة المقابلات الرياضية ابتداء من الجولة الأولى على ذلك الأساس مع التزام الطرفين بمبدأ حسن النية في التنفيذ وخاصة فيما يتعلق بالبرمجة لإحكام تخطيط وسائل التلفزة التونسية وتوفير أحسن الظروف لتغطية استثمارها المموّل من ميزانية الدولة.

كما اكدت الالتزام دون تحفّظ بفضّ خلافها نهائيا حول تنفيذ العقد السابق المعلّقّ وذلك بالحسنى في إطار لجنة ترعاها سلطة الإشراف وذلك على أساس مبادئ العدل والإنصاف وتوصيات من له النظر وعلى أساس مصلحة المرفق الذي يتشارك كل الأطراف بما فيها الجامعة التونسية لكرة القدم في الإعانة على تسييره.

واوضحت التلفزة التونسية في ختام بيانها انها تقدمت بهذا العرض المعدل للجامعة التونسية لكرة القدم من منطلق الشراكة التاريخية التي تجمعهما وفي إطار سنة التعاون الوثيق معها كهيكل رياضي راجية تغليب المصلحة الوطنية وحقوق الجماهير الرياضية في النفاذ للمقابلات على قنواتها الوطنيّة المفتوحة.

يذكر أنّ الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد دعت في مراسلة وجهتها الى مؤسسة التلفزة التونسية الى الشروع في نقل مباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2023-2024 مؤكدة حرصها على ديمومة الشراكة التاريخية التي تربطها بالتلفزة التونسية منذ عقود.

وكشفت في بلاغ لها يوم الاربعاء أنّها قبلت منذ حوالي سنة بالعرض المالي الذي قدمته مؤسسة التلفزة التونسية من أجل اقتناء حقوق البث التلفزي لنقل مباريات البطولة والكأس والمباريات الدولية الودية للمنتخبات الوطنية الا أن التلفزة التونسية لم تلتزم بعرضها وفق نص البلاغ.

وذكرت أنها لم تمنع التلفزة التونسية سابقا من بث المقابلات رغم تفاقم ديونها لدى الجامعة مؤكدة في هذا السياق أنّها لن تشترط خلاص الديون السابقة مقابل إنطلاق التلفزة من جديد في بث المقابلات نظرا لرغبة الجامعة في تمكين الجماهير الرياضية من متابعة المقابلات على غرار باقي البطولات في العالم وفي مناطق الجوار ونظرا لثقتها في مصداقية مؤسسات الدولة وفي القضاء التونسي الضامن لحقوق الجامعة والتلفزة على حد السواء، وفق محتوى البلاغ.