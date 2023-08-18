بنزرت: حجز 15 طنا من المواد الاستهلاكية المدعمة وتحرير 24محضرا إقتصاديا

تمكنت الاجهزة الرقابية المشتركة بولاية بنزرت اليوم من حجز 15 طنا من المواد الاستهلاكية المدعمة وتحرير24 محضرا اقتصاديا وذلك وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي لبجاوي.مراسل "وات" بالجهة .



واضاف البجاوي ان المصالح الرقابية بصدد العمل على مزيد تعميق الأبحاث للكشف عن الكميات الفعلية موضوع المضاربات غير المشروعة بالتوازي مع تأمين الكميات المحجوزة وإعادة ضخها بالمسالك القانونية وخاصة تجار التفصيل للمواد الغذائية وإستصفاء قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة ،علاوة على إتخاذ عقوبات إدارية إضافية وفق ما ستفرزه نتائج البحث.

ولاحظ المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ان هذه الحملات الرقابية المشتركة ستتواصل بكامل معتمديات الولاية وسشمل مختلف القطاعات بما في ذلك مستلزمات العودة المدرسية والتبغ وغيرها من القطاعات .



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