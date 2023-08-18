بطولة العالم للمصارعة للوسطيات (وزن 65 كلغ) - التونسية خديجة الجلاصي تفرط في البرونزية بخسارتها امام  البيلاروسية كسينيا تسيارينيا

انهزمت التونسية خديجة الجلاصي امام البيلاروسية كسينيا تسيارينيا 4-10 اليوم الجمعة في المباراة الترتيبية من اجل الحصول على الميدالية البرونزية لوزن 65 كلغ ضمن منافسات بطولة العالم للمصارعة للوسطيات (تحت 20 عاما) المقامة حاليا بالعاصمة الاردنية عمان.

وكانت خديجة الجلاصي تفوقت في الدور ثمن النهائي على الاوكرانية ايرينا بوريسيوك 11-1 وفي الدور ربع النهائي على اليابانية موموكو كيتادي 6-5 قبل ان تخسر في الدور نصف النهائي امام المجرية اينكو ايليكيس صفر-7.

