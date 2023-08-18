جمعية القضاة التونسيين تطالب بوقف التتبعات ضد رئيس الجمعية

طالبت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة، "بوقف التتبعات التأديبية والجزائية ضد رئيس جمعية القضاة محذرة من أي قرارات تعسفية ضده".



كما أعلنت، في بيان لها اليوم، عن تنظيم وقفة تضامنية مع رئيس الجمعية يوم الاثنين 21 أوت 2023 صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالكاف مشيرة إلى أنها ستقوم بنقل الراغبين في المشاركة فيها من أمام قصر العدالة بشارع 9 أفريل بتونس.





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