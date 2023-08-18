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جمعية القضاة التونسيين تطالب بوقف التتبعات ضد رئيس الجمعية

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 19:58 قراءة: 0 د, 56 ث
      
طالبت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة، "بوقف التتبعات التأديبية والجزائية ضد رئيس جمعية القضاة محذرة من أي قرارات تعسفية ضده".

كما أعلنت، في بيان لها اليوم، عن تنظيم وقفة تضامنية مع رئيس الجمعية يوم الاثنين 21 أوت 2023 صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالكاف مشيرة إلى أنها ستقوم بنقل الراغبين في المشاركة فيها من أمام قصر العدالة بشارع 9 أفريل بتونس.

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وعبّرت الجمعية عن تضامنها التام والمطلق مع رئيسها في ما يتعرض له من تتبعات تأديبية وجزائية من أجل نشاطه النقابي وممارسة صفته التمثيلية وفق
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وكان عدد من المنظمات والجمعيات قد دعوا، في بيان لهم اليوم الجمعة، إلى إسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضد رئيس جمعية القضاة لما فيها من "استهداف للحق النقابي للقضاة".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، سيمثل يوم الإثنين المقبل، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، لسماعه كمتهم من أجل "تعطيل حرية العمل" في خضم تحركات القضاة دفاعا عن القضاة المعفيين في 1 جوان 2022، وفق ما ذكره البيان.


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