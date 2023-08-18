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سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس يثمن المجهودات التي تبذلها الدولة التونسية في توفير الحماية والرعاية للمهاجرين غير النظاميين الموجودين بتونس

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 17:49 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ثمن سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس "جوي هود" المجهودات التي تبذلها الدولة التونسية في توفير الحماية والرعاية للمهاجرين غير النظاميين الموجودين على التراب التونسي، ودورها الهام في النجدة والإنقاذ في عرض البحر وذلك اثناء لقائه ه اليوم الجمعة مع وزير الداخلية كمال الفقي بمقر الوزارة .

وقد تناول اللقاء وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية سير إنجاز مشاريع التعاون المشترك بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في مجالي الأمن والهجرة غير النظامية .كما تم تبادل المقترحات حول سبل معاضدة مجهودات وزارة الداخلية من خلال الدعم اللوجستي والتكوين التخصصي.

...

وأكد الطرفان في هذا الشأن أهمية اضطلاع المنظمات الدولية المعنية بالإحاطة بالمهاجرين على أحسن وجه وذلك بالتنسيق مع هياكل الدولة التونسية.


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