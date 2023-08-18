مدنين: تدعيم المستشفى الجهوي بجرجيس بمولد أكسيجين ضمن مبادرة مجتمعية لأبناء المنطقة بالداخل والخارج

تدعّم المستشفى الجهوي بجرجيس من ولاية مدنين، اليوم لجمعة بمولد اكسيجين في اطار مبادرة من مكونات المجتمع المدني المحلي وبالخارج الذي قام بحملة بباريس وضواحيها عبر جمعية "هيومانيتاريا تونيزي" بباريس بدعم من جمعية التنمية الشاملة بالسويحل التي قادت حملة اخرى لاستكمال المبلغ اللازم لاقتناء المولد، وفق مدير المستشفى عبد القادر التاغوطي.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن فريقا سيصل إلى المستشفى في الاسبوع المقبل للتكوين ولتركيز المولد الذي سيمكن المستشفى من إنتاج وتوليد الاكسيجين، وربط قسمي الانعاش، والاستعجالي بالاكسيجين الطبي بطاقة تبلغ 21.6 مترا مكعّبا في الساعة.

ويمثل اقتناء هذا المولد مكسبا هاما سيعزز خدمات المستشفى الجهوي بجرجيس ويرتقي بها الى الافضل خاصة وان الاكسيجين يعد مادة حيوية في العلاج، وفق مدير المستشفى الذي اثنى على جهود ابناء جرجيس بالخارج والداخل في مبادرة مجتمعية وانسانية مهمة تعكس الشراكة الفاعلة مع المجتمع المدني والدور الفعال للمواطن الشريك والمساند للدولة، حسب تعبيره.