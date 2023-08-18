أريانة: تواصل عمليات جهر وتنظيف المنشآت المائية استعدادا لأمطار الخريف

مع قرب نهاية فصل الصيف وحلول موسم الأمطار الخريفية التي تتميز بالغزارة وقد تتسبب في أضرار متفاوتة جراء فيضان المنشٱت المائية، شرعت بلدية أريانة في حملات جهر وتنظيف أحواض تجميع مياه الأمطار والأودية ومجاري المياه وبالوعات تصريف مياه الأمطار بمختلف المناطق البلدية لضمان سيلان المياه في مسيلاتها بصورة طبيعية.

وشملت هذه الحملات، التي تسير وفق جدول زمني مضبوط، حسب مدير مدير حفظ الصحة حماية المحيط ببلدية أريانة، عصام الجبالي، مجاري مياه الامطار في عدة مناطق على غرار مستوى محول سكرة قبالة ساحة الشهداء، والحي الشعبي العلوي بوادي قرب من محول مصطفى حجيج إلى غاية "كارنوا" مرجع نظر الديوان الوطني للتطهير باريانة، وببالوعات تصريف مياه الامطار بشارع الطيب المهيري على مستوى الطريق الجهوية 21 خلف منطقة الامن الوطني.

وأوضح الجبالي لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن برنامج التدخّلات سيشمل كامل المنطقة البلدية وفي مختلف المنشآت المائية والنقاط الزرقاء.

ومن المؤمل أن تمكن هذه التدخلات من تجنب خطر الفيضانات خصوصا مع انتهاء أشغال أشغال تجديد 40 كلم من شبكتي التطهير والمياه المستعملة بمختلف مناطق الدائرة البلدية بأريانة المدينة على امتداد 40 كلم بكلفة ناهزت 19 مليون دينار.



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وكانت لجنة مجابهة الكوارث بولاية اريانة أوصت في اجتماعها ليوم 08 أوت الجاري بالاستعداد لكل طارىء، مع تقديم الدعم للبلديات محدودة الامكانيات كبلدية قلعة الاندلس وسيدي ثابت والتضامن والمنيهلة، كما تمت دعوة البلديات التي لها امكانيات كافية على غرار اريانة وسكرة ورواد للتدخل في المنشآت المائية في المناطق الترابية الواقعة تحت اشرافهم، وذلك بالجهر والتنظيف لتسهيل سيلان المياه في مجاريها الطبيعية.

كما تمت التوصية بوضع برنامج زيارات ميدانية لكل معتمدية لضبط النقاط الزرقاء ولتحديد مسؤوليات كل إدارة معنية بالتدخل.

