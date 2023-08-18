Babnet

المصالح الأمنية بنابل تضبط 560 لترا من الزيت النباتي المدعم على متن سيارة وداخل محل سكني

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 17:22 قراءة: 0 د, 18 ث
      
ضبطت المصالح الأمنية بنابل، خلال الليلة الفاصلة، بين 17 و18 أوت 2023، كميات من الزيت النباتي المدعم محملة على سيارة وكمية ثانية بمحل سكنى صاحب السيارة قاربت 560 لترا.

وأعلنت وزارة التجارة في بلاغ أصدرته، الجمعة، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل أذنت بعد مراجعتها بإيقاف الأطراف المعنية وتتبعها من أجل المضاربة غير المشروعة على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271726


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 18 أوت 2023 | 1 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:43
19:09
16:08
12:30
05:39
04:04
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet39°
37° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-26
35°-27
33°-24
32°-25
33°-26
  • Avoirs en devises
    25297,0

  • (18 août)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,10548 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 août)   1302,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*