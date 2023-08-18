المصالح الأمنية بنابل تضبط 560 لترا من الزيت النباتي المدعم على متن سيارة وداخل محل سكني

ضبطت المصالح الأمنية بنابل، خلال الليلة الفاصلة، بين 17 و18 أوت 2023، كميات من الزيت النباتي المدعم محملة على سيارة وكمية ثانية بمحل سكنى صاحب السيارة قاربت 560 لترا.



وأعلنت وزارة التجارة في بلاغ أصدرته، الجمعة، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل أذنت بعد مراجعتها بإيقاف الأطراف المعنية وتتبعها من أجل المضاربة غير المشروعة على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022.